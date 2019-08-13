Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Дерябина пережила клиническую смерть

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Кристина Дерябина вместе с еще тремя экс-проектантками стала гостьей на открытии одного из заведений в Сочи, куда девушек пригласили накануне. Спускаясь по лестнице, звезда дотронулась до большого торшера, после чего потеряла сознание и упала.Как стало известно позже, Кристина Дерябина не дышала на протяжении трех минут, пока врачи пытались запустить работу сердца. Как отметили позже медики, девушке очень повезло, что она не стала после пережитой клинической смерти "овощем", так как без кислорода мозг погибает. На данный момент Кристина Дерябина проходит лечение в больнице, а на теле девушки остались большие ожоги.