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Невролог назвал способы снижения негативного влияния ТВ на мозг

Американский невролог Рэндалл Райт назвал методики снижения негативного влияния ТВ на мозг и здоровье человека. Специалист советует людям устраивать прогулки перед просмотром фильмов и сериалов, делать небольшие зарядки и отказываться от вредной пищи.
Невролог назвал способы снижения негативного влияния ТВ на мозг

Многие исследования говорят о том, что продолжительный просмотр ТВ имеет существенное негативное влияние на здоровье всего организма. Это связано с сидячим положением и отсутствием активности мышц. Из-за этого многие процессы начинают нарушаться или вовсе прекращаются, самый главный из них – это создание новых клеток. Наиболее активно она происходит во время физических упражнений.

Именно поэтому невролог советует людям сокращать время, проводимое напротив ТВ. Специалист считает, что нужно устанавливать четкую продолжительность «сеансов», а перед ними совершать длительные прогулки на свежем воздухе. Также можно вставать и 5-10 минут смотреть фильм стоя или заменить это время небольшой разминкой.

Еще один важный аспект длительного нахождения напротив ТВ – это питание. Из-за подобного положения человек не может полноценно есть, из-за чего он вынужден прибегать к закускам, многие из которых являются вредными для организма. Именно поэтому врач советует людям заранее готовиться и иметь некоторую полезную пищу, удобную для употребления в этой ситуации. Отлично подойдут фрукты, овощи, ягоды, орехи, хумус и соевые бобы.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 20:02

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