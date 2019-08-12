Невролог назвал способы снижения негативного влияния ТВ на мозг





Многие исследования говорят о том, что продолжительный просмотр ТВ имеет существенное негативное влияние на здоровье всего организма. Это связано с сидячим положением и отсутствием активности мышц. Из-за этого многие процессы начинают нарушаться или вовсе прекращаются, самый главный из них – это создание новых клеток. Наиболее активно она происходит во время физических упражнений.Именно поэтому невролог советует людям сокращать время, проводимое напротив ТВ. Специалист считает, что нужно устанавливать четкую продолжительность «сеансов», а перед ними совершать длительные прогулки на свежем воздухе. Также можно вставать и 5-10 минут смотреть фильм стоя или заменить это время небольшой разминкой.Еще один важный аспект длительного нахождения напротив ТВ – это питание. Из-за подобного положения человек не может полноценно есть, из-за чего он вынужден прибегать к закускам, многие из которых являются вредными для организма. Именно поэтому врач советует людям заранее готовиться и иметь некоторую полезную пищу, удобную для употребления в этой ситуации. Отлично подойдут фрукты, овощи, ягоды, орехи, хумус и соевые бобы.