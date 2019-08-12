Валерий Сюткин показал на фотографии дочь и жену

Валерий Сюткин решил назвать свою дочь от второго брака Виолой, имя девочка получила в честь супруги исполнителя. На опубликованном снимке запечатлены его жена и дочь, которых поклонники назвали очень похожими между собой. В подписи к снимку певец назвал их красавицами, с чем согласились фолловеры в комментариях. Также публика назвала мать и дочь сестрами, настолько молодо выглядит жена артиста.На данный момент семья Сюткиных проводит отпуск на Рижском взморье. Как известно, супруга музыканта родом из Латвии, поэтому семья часто сюда приезжает. Пара познакомилась, когда девушке было 18 лет, и она на 17 лет моложе своего возлюбленного. Дочь артиста закончила театральный факультет Сорбонны.