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Ирина Аллегрова раскрыла секрет хорошей внешности в 67 лет

Ирина Аллегрова рассказала, как можно хорошо выглядеть в 67 лет. Секрет певица раскрыла в видео в своем Instagram-аккаунте.
Ирина Аллегрова раскрыла секрет хорошей внешности в 67 лет

Звезда эстрады радует многих подписчиков отличным внешним видом, и этому мало кто удивляется, о прожитых годах Аллегровой вспоминают лишь в ее дни рождения. Неоднократно знаменитость утверждала, что ни разу не делала пластические операции, а держит себя в форме благодаря физкультуре и активности на сцене.

На личной странице в социальной сети Instagram певица обнародовала видеоролик, где продемонстрировала отрезок интервью с ее участием, которое дала несколько лет назад. В той беседе Ирина Аллегрова отметила, что у нее нередко интересуются, как можно хорошо выглядеть в ее немолодом возрасте. Артистка порекомендовала быть добрее, никому не завидовать и оставаться естественным.

Ирина Аллегрова - советская и российская певица. В 2010 году получила звание народной артистки России. За всю карьеру выпустила 16 сольных альбомов и несколько сборников лучших песен. Ее считают «пионером» в создании клипов в России, которые не рекомендуются к просмотру не достигшим 16-летия. Кроме того, Аллегрова является рекордсменом по числу сольных концертов в московском спорткомплексе «Олимпийский». На сегодняшний день она дала там 10 выступлений.



 
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Добавил: Ложников Никита Вчера, 20:15

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