Ирина Аллегрова раскрыла секрет хорошей внешности в 67 лет

Звезда эстрады радует многих подписчиков отличным внешним видом, и этому мало кто удивляется, о прожитых годах Аллегровой вспоминают лишь в ее дни рождения. Неоднократно знаменитость утверждала, что ни разу не делала пластические операции, а держит себя в форме благодаря физкультуре и активности на сцене.На личной странице в социальной сети Instagram певица обнародовала видеоролик, где продемонстрировала отрезок интервью с ее участием, которое дала несколько лет назад. В той беседе Ирина Аллегрова отметила, что у нее нередко интересуются, как можно хорошо выглядеть в ее немолодом возрасте. Артистка порекомендовала быть добрее, никому не завидовать и оставаться естественным.Ирина Аллегрова - советская и российская певица. В 2010 году получила звание народной артистки России. За всю карьеру выпустила 16 сольных альбомов и несколько сборников лучших песен. Ее считают «пионером» в создании клипов в России, которые не рекомендуются к просмотру не достигшим 16-летия. Кроме того, Аллегрова является рекордсменом по числу сольных концертов в московском спорткомплексе «Олимпийский». На сегодняшний день она дала там 10 выступлений.