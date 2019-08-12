Ученые назвали худшие виды сумок, приводящие к проблемам со спиной





Знаменитый физиотерапевт из Великобритании Дуг Джонсон 4 года назад сумел побороть рак мозга. В этом ему помог здоровый образ жизни и регулярное слежение за тем, чтобы его привычки не вредили собственному здоровью. Он рассказал о том, что неправильный выбор сумки способен привести к серьезным проблемам со спиной, хотя многие люди совершенно не озабочены данной темой.В первую очередь ученый советует задуматься представительницам прекрасного пола. Они любят носить тяжелые сумки, при этом предпочитают держать их только одной рукой. В результате это приводит к искривлению осанки. Один из самых опасных вариантов такой клади – это сумки для ноутбуков. Сочетание их формы, метода ношения и веса приводит к серьезным последствиям для всего скелета человека, включая ноги.Сумки через плечо сказываются на спине похожим образом, однако их воздействие меньше из-за тяжести. Спортивные варианты также негативно сказываются на здоровье, но в этом случае акцент делает на шее. Ученые советует людям отдавать предпочтения рюкзакам. Их форма позволяет равномерно распределить вес по всей спине, а также не приводит к искривлению, так как они опираются на оба плеча сразу.