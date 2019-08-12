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Ученые назвали худшие виды сумок, приводящие к проблемам со спиной

Высокая скорость жизни современных людей мешает им внимательно подходить к вопросам выбора предметов гардероба и аксессуаров, что очень часто приводит к проблемам со здоровьем. Ученые назвали худшие виды сумок, способные навредить спине.
Ученые назвали худшие виды сумок, приводящие к проблемам со спиной

Знаменитый физиотерапевт из Великобритании Дуг Джонсон 4 года назад сумел побороть рак мозга. В этом ему помог здоровый образ жизни и регулярное слежение за тем, чтобы его привычки не вредили собственному здоровью. Он рассказал о том, что неправильный выбор сумки способен привести к серьезным проблемам со спиной, хотя многие люди совершенно не озабочены данной темой.

В первую очередь ученый советует задуматься представительницам прекрасного пола. Они любят носить тяжелые сумки, при этом предпочитают держать их только одной рукой. В результате это приводит к искривлению осанки. Один из самых опасных вариантов такой клади – это сумки для ноутбуков. Сочетание их формы, метода ношения и веса приводит к серьезным последствиям для всего скелета человека, включая ноги.

Сумки через плечо сказываются на спине похожим образом, однако их воздействие меньше из-за тяжести. Спортивные варианты также негативно сказываются на здоровье, но в этом случае акцент делает на шее. Ученые советует людям отдавать предпочтения рюкзакам. Их форма позволяет равномерно распределить вес по всей спине, а также не приводит к искривлению, так как они опираются на оба плеча сразу.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 19:52

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