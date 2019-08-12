Светлана Дружинина призналась, что не верит в сплетни об изменах Анатолия Мукасея
Актриса Светлана Дружинина прокомментировала слухи об изменах своего супруга Анатолия Мукасея. Звезда советского кино стала гостьей программы “Судьба человека”.
Артистка призналась, что ее мужа часто подозревали в изменах, но она никогда не верила слухам. При этом в отношениях на стороне подозревали также Светлану Дружинину, но она никогда не реагировала на них. Звезда не намерена копаться в прошлом, но считает, что принять измену партнера может только любящий человек. По мнению Дружининой, ее с супругом имена часто появлялись в прессе, чтобы привлечь внимание публики. Актриса считает такие слухи некрасивыми, но советует жить, учитывая будущее.
Дружинина и Мукасей женаты уже больше 60 лет, а секретом счастливой семейной жизни она называет общие интересы. Звезда понимает, что у каждого человека есть свои слабости, но это не является поводом для оскорбления. Дружинина призналась, что все ссоры в ее семье возникали только из-за работы, но до сих пор супруги поддерживают друг друга.
Артистка призналась, что ее мужа часто подозревали в изменах, но она никогда не верила слухам. При этом в отношениях на стороне подозревали также Светлану Дружинину, но она никогда не реагировала на них. Звезда не намерена копаться в прошлом, но считает, что принять измену партнера может только любящий человек. По мнению Дружининой, ее с супругом имена часто появлялись в прессе, чтобы привлечь внимание публики. Актриса считает такие слухи некрасивыми, но советует жить, учитывая будущее.
Дружинина и Мукасей женаты уже больше 60 лет, а секретом счастливой семейной жизни она называет общие интересы. Звезда понимает, что у каждого человека есть свои слабости, но это не является поводом для оскорбления. Дружинина призналась, что все ссоры в ее семье возникали только из-за работы, но до сих пор супруги поддерживают друг друга.