Светлана Дружинина призналась, что не верит в сплетни об изменах Анатолия Мукасея

Артистка призналась, что ее мужа часто подозревали в изменах, но она никогда не верила слухам. При этом в отношениях на стороне подозревали также Светлану Дружинину, но она никогда не реагировала на них. Звезда не намерена копаться в прошлом, но считает, что принять измену партнера может только любящий человек. По мнению Дружининой, ее с супругом имена часто появлялись в прессе, чтобы привлечь внимание публики. Актриса считает такие слухи некрасивыми, но советует жить, учитывая будущее.Дружинина и Мукасей женаты уже больше 60 лет, а секретом счастливой семейной жизни она называет общие интересы. Звезда понимает, что у каждого человека есть свои слабости, но это не является поводом для оскорбления. Дружинина призналась, что все ссоры в ее семье возникали только из-за работы, но до сих пор супруги поддерживают друг друга.