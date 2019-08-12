Ученые выяснили, как распознать женоненавистников
Выяснилось, каким образом можно распознать женоненавистников. В эту категорию могут входить как мужчины, так и представительницы слабого пола.
Женоненавистников-мужчин распознать несложно, они избегают общения с иным полом, сами девушки в этом плане ведут себя по-другому. Многие женщины уверены, что хорошая дама обязана быть домашней, хозяйственной, привлекательной, заботливой и быть твердой опорой спутнику жизни.
Женоненавистницы, по данным американских ученых, могут крайне негативно относиться к представительницам прекрасного пола, которые не могут похвастаться женственностью, например, те мужественные или толстые. Они пропагандируют гендерные роли и будут применять всевозможные возможности для рекламы собственной социальной добродетели, при этом мужчины, по их мнению, должны являться доминирующими самцами, хотя сами женщины такого типа отрицают личную ненависть к себе.
Женоненавистников-мужчин распознать несложно, они избегают общения с иным полом, сами девушки в этом плане ведут себя по-другому. Многие женщины уверены, что хорошая дама обязана быть домашней, хозяйственной, привлекательной, заботливой и быть твердой опорой спутнику жизни.
Женоненавистницы, по данным американских ученых, могут крайне негативно относиться к представительницам прекрасного пола, которые не могут похвастаться женственностью, например, те мужественные или толстые. Они пропагандируют гендерные роли и будут применять всевозможные возможности для рекламы собственной социальной добродетели, при этом мужчины, по их мнению, должны являться доминирующими самцами, хотя сами женщины такого типа отрицают личную ненависть к себе.
Наука
Добавил: Ложников Никита Вчера, 19:40