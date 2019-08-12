Анна Банщикова опубликовала совместное фото с 2-летней дочкой Марией

Снимок был размещен в Instagram, и Анна Банщикова никак его не прокомментировала. Посмотрев на это фото, становится понятно, почему, ведь эмоции обоих запечатленных людей заметны с первого взгляда. Сама актриса широко улыбается и прикрывает глаза, обнимая руками дочку Марию. При этом 2-летняя наследница артистки сидит с закрытыми глазами и прижимается к своей матери, не выпуская изо рта соску.Подобный снимок Анна Банщикова смогла сделать, несмотря на то, что сейчас находится на съемках в Геленджике. Туда вместе с актрисой приехали трое ее детей: 2-летняя Мария, 10-летний Александр и 12-летний Михаил. Для полного состава звездному семейству не хватает только 49-летнего супруга артистки – адвоката Всеволода Шаханова.Поклонники Анны Банщиковой положительно оценили ее совместный снимок с дочерью и отметили, что они обе выглядят умиротворенными и счастливыми. Подписчики пожелали актрисе и всей ее семье удачи и здоровья.Напомним, недавно ходили слухи относительно развода Анны Банщинковой и Всеволода Шаханова. Вскоре эта информация была опровергнута, хотя сами супруги никак не комментировали ситуацию.