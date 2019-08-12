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Hubble сфотографировал туманность с умирающей звездой в созвездии Ориона

Ученые рассмотрели отправленную с Hubble фото туманности NGC2022 в созвездии Ориона, формой схожей с эмбрионом. Внутри нее находится звезда, которая превратится в белого карлика.
Hubble сфотографировал туманность с умирающей звездой в созвездии Ориона

Запечатленная телескопом туманность располагается в 8100 световых лет от Земли. На изображении Hubble туманность напоминает кофейное зерно по форме. Находящаяся в ее центре звезда сбрасывает постепенно внешние слои и через время исчезнет.

Массивные светила живут недолго и умирают молодыми, вспыхивая сверхновыми спустя несколько миллионов лет после появления во Вселенной. Между тем большая часть звезд, в том числе Солнце, не обладают необходимым количеством массы для создания своеобразного космического фейерверка, и через миллиарды лет они переходят в фазу планетарной туманности.

До этого американские ученые зафиксировали двух белых карликов, находящихся очень близко друг к другу. Между ними настолько малая дистанция, что эти объекты смогут расположиться внутри Сатурна.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Вчера, 20:30

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