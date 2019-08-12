Яну Рудковскую снова обвинили в удлинении ног с помощью фотошопа
Поклонники Яны Рудковской в Instagram посоветовали ей удлинить в редакторе шею вместо ног. Замеченная в использовании фотошопа звезда столкнулась с критикой в социальных сетях.
Яна Рудковская опубликовала новое фото из отпуска в Италии, на котором фанаты снова распознали фотошоп. Ранее продюсер опубликовала снимок около дерева, где фанаты заметили удлиненные в редакторе ноги звезды. На новом фото артистка позирует на яхте на фоне лазурного моря на итальянском курорте Порто-Черво. Для фотосессии Рудковская выбрала купальник яркого синего оттенка, а также выдержанную в этой цветовой гамме накидку.
Некоторые поклонники заметили использование фотошопа на кадре, а также посоветовали делать более натуральные снимки. Однако остальная публика посчитала, что с ногами Рудковской все в порядке, но ей стоило бы удлинить шею, как передает “Слово и Дело”.
Яна Рудковская опубликовала новое фото из отпуска в Италии, на котором фанаты снова распознали фотошоп. Ранее продюсер опубликовала снимок около дерева, где фанаты заметили удлиненные в редакторе ноги звезды. На новом фото артистка позирует на яхте на фоне лазурного моря на итальянском курорте Порто-Черво. Для фотосессии Рудковская выбрала купальник яркого синего оттенка, а также выдержанную в этой цветовой гамме накидку.
Некоторые поклонники заметили использование фотошопа на кадре, а также посоветовали делать более натуральные снимки. Однако остальная публика посчитала, что с ногами Рудковской все в порядке, но ей стоило бы удлинить шею, как передает “Слово и Дело”.