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Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

Телеведущая Катя Гусева рассказала о матери детей Филиппа Киркорова и романе с ним. Публика заподозрила пару в особых отношениях, поскольку звезды часто появлялись вместе на светских раутах.

Согласно сведениям издания “Дни.ру”, Гусева считает, что Киркоров ей изменяет, поскольку гораздо чаще на красные дорожки выходит в компании художницы Алисы Бартовой. Однако звезда призналась, что она созванивается с певцом не реже двух раз в неделю, поэтому их связь называет стабильной даже во время отдыха. Знаменитость отметила, что выступает официальным диджеем Киркорова, создавая для артиста ремиксы. Также она добавила, что с удовольствием согласилась бы выйти замуж за такого красивого, заботливого и интеллигентного мужчину, несмотря на разницу в возрасте.

Гусева пока не успела побывать в новом имении Киркорова в Серебряном бору, но его дети всегда ей рады. Теледива не знает, кто родил певцу наследников, но уверена, что эта тайна раскроется. Оказалось, что артист помог диджею поменять стиль одежды, добавив в него больше вещей со стразами и перьями.



 
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Добавил: Паскаль Анна Вчера, 19:22

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