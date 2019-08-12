Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

Согласно сведениям издания “Дни.ру”, Гусева считает, что Киркоров ей изменяет, поскольку гораздо чаще на красные дорожки выходит в компании художницы Алисы Бартовой. Однако звезда призналась, что она созванивается с певцом не реже двух раз в неделю, поэтому их связь называет стабильной даже во время отдыха. Знаменитость отметила, что выступает официальным диджеем Киркорова, создавая для артиста ремиксы. Также она добавила, что с удовольствием согласилась бы выйти замуж за такого красивого, заботливого и интеллигентного мужчину, несмотря на разницу в возрасте.Гусева пока не успела побывать в новом имении Киркорова в Серебряном бору, но его дети всегда ей рады. Теледива не знает, кто родил певцу наследников, но уверена, что эта тайна раскроется. Оказалось, что артист помог диджею поменять стиль одежды, добавив в него больше вещей со стразами и перьями.