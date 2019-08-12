В РФ создали приложение для поиска домашних животных





Идея создания такой программы появилась у программистов год назад. При углублении в проект тот начал расширяться, и сейчас с первоначальной командой сотрудничают школьники, студенты и молодые специалисты. Приложение «Лапки» простое: если человек потерял домашнее животное, ему следует опубликовать фотоснимок зверька в хорошем качестве и указать место, где тот пропал и после этого ожидать его обнаружения. Всего за первые три месяца работы программы больше тысячи пользователей нашли своих животных.Один из разработчиков заметил, что в социальных сетях тоже имеется такая информация о поиске, но она разрознена по сайтам приютов и фондов благотворительности. В новом приложении данные до пользователей доходят быстрее, и это положительным образом сказывается на розыске. В частности, питомца можно найти всего за четыре дня.