Медики рассказали об опасностях применения лечебной грязи для организма
Многие люди знают о пользе от применения лечебной грязи для организма, но при этом мало кто говорит об ее опасностях. Такие методики обычно безопасны для человека, но имеют целый ряд противопоказаний, о которых рассказали медики.
Специалисты советуют людям задуматься, почему процедуры с лечебной грязью проводят в специализированных санаториях, а не на дому. Ответ прост – такое лечение оказывает на организм человека существенную нагрузку, хотя о ней мало кто знает. Для здоровых людей грязь не несет никакой опасности, но при этом у нее существует множество противопоказаний. Именно поэтому перед подобными процедурами любому человеку необходимо в первую очередь проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Среди противопоказаний лечебной грязи числятся: туберкулез, проблемы с щитовидной железой, легкими, а также беременность. В этом списке есть и больные гипертонией, гепатитом и те, у кого недавно были зафиксированы новообразования.
Еще один совет от медиков – это отказаться от использования грязи со дна водоемов, так как она не является лечебной и не принесет организму никакой пользы. При этом ее нанесение на кожу с последующим сушением на солнце является опасным для здоровья. Все дело в сочетании ультрафиолетовых лучей и некоторых элементах, содержащихся в этих веществах. Именно поэтому медики советуют людям обращаться за лечением в специализированные центры и санатории.
Специалисты советуют людям задуматься, почему процедуры с лечебной грязью проводят в специализированных санаториях, а не на дому. Ответ прост – такое лечение оказывает на организм человека существенную нагрузку, хотя о ней мало кто знает. Для здоровых людей грязь не несет никакой опасности, но при этом у нее существует множество противопоказаний. Именно поэтому перед подобными процедурами любому человеку необходимо в первую очередь проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Среди противопоказаний лечебной грязи числятся: туберкулез, проблемы с щитовидной железой, легкими, а также беременность. В этом списке есть и больные гипертонией, гепатитом и те, у кого недавно были зафиксированы новообразования.
Еще один совет от медиков – это отказаться от использования грязи со дна водоемов, так как она не является лечебной и не принесет организму никакой пользы. При этом ее нанесение на кожу с последующим сушением на солнце является опасным для здоровья. Все дело в сочетании ультрафиолетовых лучей и некоторых элементах, содержащихся в этих веществах. Именно поэтому медики советуют людям обращаться за лечением в специализированные центры и санатории.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:34