Медики рассказали об опасностях применения лечебной грязи для организма





Специалисты советуют людям задуматься, почему процедуры с лечебной грязью проводят в специализированных санаториях, а не на дому. Ответ прост – такое лечение оказывает на организм человека существенную нагрузку, хотя о ней мало кто знает. Для здоровых людей грязь не несет никакой опасности, но при этом у нее существует множество противопоказаний. Именно поэтому перед подобными процедурами любому человеку необходимо в первую очередь проконсультироваться со своим лечащим врачом.Среди противопоказаний лечебной грязи числятся: туберкулез, проблемы с щитовидной железой, легкими, а также беременность. В этом списке есть и больные гипертонией, гепатитом и те, у кого недавно были зафиксированы новообразования.Еще один совет от медиков – это отказаться от использования грязи со дна водоемов, так как она не является лечебной и не принесет организму никакой пользы. При этом ее нанесение на кожу с последующим сушением на солнце является опасным для здоровья. Все дело в сочетании ультрафиолетовых лучей и некоторых элементах, содержащихся в этих веществах. Именно поэтому медики советуют людям обращаться за лечением в специализированные центры и санатории.