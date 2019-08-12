Настасья Самбурская примерила образ блондинки ради новой роли

Настасья Самбурская рассказала поклонникам о скорой премьере спектакля “Охота на мужчин”, где звезда показала себя в образе блондинки. Актриса призналась, что сильно нервничает в связи с новой постановкой, поскольку сложно входить в уже готовый спектакль. Из-за этого ей не хватает репетиций, а также артистка нервничает и плохо спит. Самбурская отметила, что у нее опухли глаза, а еще она по-прежнему не может до конца определиться с образом, но на опубликованном фото знаменитость запечатлена в светлом парике.Самбурская подчеркнула, что ее героиня произносит много слов, и обычно ей не доставались настолько продолжительные речи на сцене. В комментариях некоторые поклонники отметили, что актрисе намного лучше в ее естественном цвете, а блондинкой быть совершенно не к лицу.