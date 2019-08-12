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Кроссоверы и внедорожники Jaguar Land Rover перейдут на платформу BMW

Будущие кроссоверы и внедорожники компании Jaguar Land Rover уже вскоре могут перейти на новую платформу от BMW. Это позволит бренду разрабатывать компактные автомобили семейства SUV, набирающего популярность уже не первый год.
Кроссоверы и внедорожники Jaguar Land Rover перейдут на платформу BMW

Такие перспективы для Jaguar Land Rover и BMW открылись после совместной разработки электрической силовой установки. Результативное сотрудничество привело к расширению договоренностей, и теперь они позволят будущим кроссоверам и внедорожникам Jaguar и Land Rover перейти на платформу BMW FAAR. Она дебютировала в новых BMW 1 Series и уже успела хорошо себя зарекомендовать.

Компания Jaguar Land Rover хочет разработать на базе этой платформы BMW целый ряд своих новинок, среди них совершенно новые внедорожник и компактный кроссовер. Также имеются планы по использованию BMW FAAR для новых поколений Land Rover Evoque и Discovery Sport. При этом стоит отметить, что появление всех этих новинок стоит ждать ближе к середине следующего десятилетия, хотя некоторые из них уже находятся на финальной стадии разработки.

Особенностью BMW FAAR является компактность, простота производства и гибкость. На нее можно устанавливать бензиновые, гибридные и полностью электрические двигатели. У немецкой же компании также имеются серьезные планы на платформу – ее будут использовать все авто бренда, имеющие передний привод, и линейка моделей Mini.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:10

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