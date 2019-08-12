Кроссоверы и внедорожники Jaguar Land Rover перейдут на платформу BMW





Такие перспективы для Jaguar Land Rover и BMW открылись после совместной разработки электрической силовой установки. Результативное сотрудничество привело к расширению договоренностей, и теперь они позволят будущим кроссоверам и внедорожникам Jaguar и Land Rover перейти на платформу BMW FAAR. Она дебютировала в новых BMW 1 Series и уже успела хорошо себя зарекомендовать.Компания Jaguar Land Rover хочет разработать на базе этой платформы BMW целый ряд своих новинок, среди них совершенно новые внедорожник и компактный кроссовер. Также имеются планы по использованию BMW FAAR для новых поколений Land Rover Evoque и Discovery Sport. При этом стоит отметить, что появление всех этих новинок стоит ждать ближе к середине следующего десятилетия, хотя некоторые из них уже находятся на финальной стадии разработки.Особенностью BMW FAAR является компактность, простота производства и гибкость. На нее можно устанавливать бензиновые, гибридные и полностью электрические двигатели. У немецкой же компании также имеются серьезные планы на платформу – ее будут использовать все авто бренда, имеющие передний привод, и линейка моделей Mini.