Кроссоверы и внедорожники Jaguar Land Rover перейдут на платформу BMW
Будущие кроссоверы и внедорожники компании Jaguar Land Rover уже вскоре могут перейти на новую платформу от BMW. Это позволит бренду разрабатывать компактные автомобили семейства SUV, набирающего популярность уже не первый год.
Такие перспективы для Jaguar Land Rover и BMW открылись после совместной разработки электрической силовой установки. Результативное сотрудничество привело к расширению договоренностей, и теперь они позволят будущим кроссоверам и внедорожникам Jaguar и Land Rover перейти на платформу BMW FAAR. Она дебютировала в новых BMW 1 Series и уже успела хорошо себя зарекомендовать.
Компания Jaguar Land Rover хочет разработать на базе этой платформы BMW целый ряд своих новинок, среди них совершенно новые внедорожник и компактный кроссовер. Также имеются планы по использованию BMW FAAR для новых поколений Land Rover Evoque и Discovery Sport. При этом стоит отметить, что появление всех этих новинок стоит ждать ближе к середине следующего десятилетия, хотя некоторые из них уже находятся на финальной стадии разработки.
Особенностью BMW FAAR является компактность, простота производства и гибкость. На нее можно устанавливать бензиновые, гибридные и полностью электрические двигатели. У немецкой же компании также имеются серьезные планы на платформу – ее будут использовать все авто бренда, имеющие передний привод, и линейка моделей Mini.
Такие перспективы для Jaguar Land Rover и BMW открылись после совместной разработки электрической силовой установки. Результативное сотрудничество привело к расширению договоренностей, и теперь они позволят будущим кроссоверам и внедорожникам Jaguar и Land Rover перейти на платформу BMW FAAR. Она дебютировала в новых BMW 1 Series и уже успела хорошо себя зарекомендовать.
Компания Jaguar Land Rover хочет разработать на базе этой платформы BMW целый ряд своих новинок, среди них совершенно новые внедорожник и компактный кроссовер. Также имеются планы по использованию BMW FAAR для новых поколений Land Rover Evoque и Discovery Sport. При этом стоит отметить, что появление всех этих новинок стоит ждать ближе к середине следующего десятилетия, хотя некоторые из них уже находятся на финальной стадии разработки.
Особенностью BMW FAAR является компактность, простота производства и гибкость. На нее можно устанавливать бензиновые, гибридные и полностью электрические двигатели. У немецкой же компании также имеются серьезные планы на платформу – ее будут использовать все авто бренда, имеющие передний привод, и линейка моделей Mini.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:10