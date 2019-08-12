Искусственный интеллект способен искать рак груди лучше врачей





Диагностика рака груди является крайне сложным и ответственным этапом обследования женщины, и если специалист допустит ошибку, то это может стоить пациенту жизни. Именно поэтому ученые разработали искусственный интеллект, а затем «тренировали» его на результатах МРТ и биопсии. Для этого они использовали 240 зафиксированных случаев онкологии.Затем ученые провели «соревнование»: опытные врачи против искусственного интеллекта. Результаты оказались удивительными, последний не уступил людям ни по одному из показателей, а в некоторых случаях проявил себя значительно лучше. Речь о ситуации, когда необходимо было отличить проточную карциному in situ и атипичную гиперлазию. Первая является полноценным раком, а вторая – лишь опасными клетками, способными в будущем стать онкологией. Если врач поставит неправильный диагноз, то может подвергнуть пациента опасному лечению, способному подкосить все его здоровье.Именно поэтому ученые предлагают использовать для диагностики рака груди их искусственный интеллект. Компьютер сможет объективно изучить всю имеющуюся информацию и исключить из итоговых результатов фактор ошибки или субъективности.