Наталья Штурм во время отдыха в ОАЭ прокатилась на красной Ferarri
Отечественная певица Наталья Штурм находится на отдыхе в ОАЭ, откуда активно делится фотографиями с подписчиками посредством постов в Instagram. Накануне звезда продемонстрировала многочисленным фолловерам, как ей удалось прокатиться на Ferrari.
Наталья Штурм призналась, что ей очень хотелось поехать за рулем Ferrari из аэропорта самостоятельно. Однако автомобиль элитной марки оказался слишком капризным и сложным для знаменитости в управлении, а главные сложности возникали у исполнительницы на поворотах. При стремительном разгоне автомобиль заносит, но певица не могла оторвать глаз от транспортного средства, называя его настоящим королем дорог.
На опубликованных снимках Наталья Штурм запечатлена в салоне красной Ferrari. На видео артистка показала вид на дорогу во время движения, вызвав восторг со стороны многочисленных подписчиков.
Наталья Штурм призналась, что ей очень хотелось поехать за рулем Ferrari из аэропорта самостоятельно. Однако автомобиль элитной марки оказался слишком капризным и сложным для знаменитости в управлении, а главные сложности возникали у исполнительницы на поворотах. При стремительном разгоне автомобиль заносит, но певица не могла оторвать глаз от транспортного средства, называя его настоящим королем дорог.
На опубликованных снимках Наталья Штурм запечатлена в салоне красной Ferrari. На видео артистка показала вид на дорогу во время движения, вызвав восторг со стороны многочисленных подписчиков.