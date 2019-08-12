Наталья Штурм во время отдыха в ОАЭ прокатилась на красной Ferarri

Наталья Штурм призналась, что ей очень хотелось поехать за рулем Ferrari из аэропорта самостоятельно. Однако автомобиль элитной марки оказался слишком капризным и сложным для знаменитости в управлении, а главные сложности возникали у исполнительницы на поворотах. При стремительном разгоне автомобиль заносит, но певица не могла оторвать глаз от транспортного средства, называя его настоящим королем дорог.На опубликованных снимках Наталья Штурм запечатлена в салоне красной Ferrari. На видео артистка показала вид на дорогу во время движения, вызвав восторг со стороны многочисленных подписчиков.