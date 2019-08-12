Дима Билан рассказал про покупку одежды на блошином рынке

Об этом Дима Билан рассказал в Instagram, где и разместил снимок с этого необычного шопинга. Артист отмечает, что на блошином рынке он оказывается не впервые, это уже 4-й раз. Для этого он выбрал тот, что находится в Измайлово. По словам певца, посещение подобных мест помогает не только купить уникальные предметы гардероба, но и получить незабываемые эмоции от общения с обычными людьми, покупателями, продавцами и прохожими.Дима Билан отмечает, что за каждым из них стоит собственная история, которой они готовы поделиться с окружающими. Знаменитость и сам этим занимается, ему нравится открывать свою душу другим людям, если они готовы ответить ему взаимностью. Такое общение позволяет человеку вернутся в те времена, когда еще не было интернета и социальных сетей, поэтому общение происходило лично, смотря другому прямо в глаза, считает звезда.Несмотря на подобный опыт, на блошиный рынок Дима Билан отправился не только за разговорами, но и за покупками. Знаменитость взял две большие сумки одежды и довольный отправился домой. Вместе с покупками артист даже сфотографировался возле лимузина Hummer, но честно признался, что авто не его.