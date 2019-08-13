Peugeot запатентовал новый универсал в РФ





На рынке России автомобиль появится в кузове лифтбека с немного увеличенным клиренсом для улучшенной проходимости. В продаже модель должна оказаться в марте 2020 года, но пока официальные дилеры не сделали ее анонс. В документах к патенту говорится, что Peugeot 508 будет поставляться с мотором на 1,6 литра при мощности в 150 лошадиных сил и АКПП на 6 ступеней. Также возможен выход модели с турбодизелем на 177 лошадиных сил.Автомобиль будет продаваться в базовой и улучшенной комплектациях. Последняя получит полный электропакет, систему обеспечения курсовой устойчивости, блокировку колес при пробуксовке и кондиционер. Сведения о стоимости транспортного средства пока не были обнародованы.