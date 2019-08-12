Миллионы бюджетных смартфонов оказались заражены вирусами





Соответствующий отдел Google опубликовал шокирующую статистику. С марта 2018 года по этот же месяц 2019-го было продано 7,4 млн смартфонов, зараженных вирусами. В значительном числе случаев они не являются активными, но у 700 тысяч пользователей они регулярно совершают запрещенные действия. Все дело в операционной системе Android с открытым исходным кодом. Она является достаточно дешевой, и поэтому ее и выбирают в качестве ОС для бюджетных смартфонов.В такой операционной системе никто не беспокоится о безопасности людей, а все мысли разработчиков сосредоточены на заработке. Именно поэтому там достаточно много предустановленных приложений, имеющих вирусы. Специалистам Google удалось найти 2 основные подобные программы – Chamois и Triada. В них регулярно находят сторонние скрипты, отвечающие за демонстрацию рекламы. Некоторые из них также способны отправлять с устройства платные текстовые сообщения.Представители Google пока не знают, что с этим делать, ведь «экосистема» Android является обширной, в этом заключаются ее как сильные стороны, так и слабые. В настоящий момент компания призывает покупателей бюджетных смартфонов быть внимательными.