Анна Семенович покормила леопардов во время посещения зоопарка

Анна Семенович поделилась забавным видео, на котором запечатлено, как артистка прогулялась по “Сафари-парку” и познакомилась с местными обитателями. На ролике показан детеныш леопарда, которого покормили молоком. Также звезда дала банан обезьяне, а также бросила арбуз в пасть гиппопотама. Знаменитость позировала рядом с жирафом, погладив его по голове. В подписи к видео Семенович отметила, что любит путешествовать и всегда посещает яркие места России. Одним из таких оказался зоопарк в Краснодаре, где животных можно покормить, а некоторых даже погладить.В комментариях поклонники заинтересовались этим парком, но некоторые назвали здешних животных несчастными и отметили, что они живут в неволе. Анна Семенович заявила, что ей понравился отдых и заметила, что здесь можно провести незабываемый отдых с семьей.