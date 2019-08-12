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Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала, как ее «шумные» дети испугали сына Кати Колисниченко

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Юлия Салибекова (Колисниченко) наконец-таки познакомилась со своим племянником. Правда, встреча с мальчиком прошла не без слез, а все потому, что «шумные» дети звезды «Дома-2» испугали своего маленького братика.
Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала, как ее «шумные» дети испугали сына Кати Колисниченко

На днях сыну Екатерины Колисниченко исполнился месяц. Накануне первого маленького праздника для звезды «Дома-2», к ней в гости наведалась сестра-близняшка с супругом Тиграном Салибековым и тремя наследниками – Багратом, Эльдаром и Роланом.

А чуть позже в Сети появилось свежее интервью с Юлей Салибековой, в котором она рассказала, как ее дети отреагировали на еще одного члена их большой семьи. Как утверждает многодетная мамочка, ее наследникам очень понравился сыночек Кати.

«Старшие мальчики сразу кинулись обнимать и гладить Савву. А он не привык к такому вниманию, к шуму, немного поплакал», - рассказала экс-участница «Дома-2».



Также Салибекова указала на то, что была очень счастлива увидеться со своей сестрой и пообщаться с ее супругом, ведь после появления на свет Саввы они еще ни разу не бывали у них в гостях. В свою очередь, Колисниченко, как хорошая хозяйка, попыталась окружить вниманием и заботой своих гостей.

Не забыла Салибекова и отметить, что появление на свет Саввы очень поменяло ее родственницу. По мнению Юли, Катя стала более ласковой и «домашней», что ей очень нравится, пишет Dom2Life.

«Раньше была резкой, могла грубо ответить. А сейчас видно, что ее мозг перестраивается на материнство, на терпение, на мудрость», - добавила жена Тиграна.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:08

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