Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала, как ее «шумные» дети испугали сына Кати Колисниченко

«Старшие мальчики сразу кинулись обнимать и гладить Савву. А он не привык к такому вниманию, к шуму, немного поплакал», - рассказала экс-участница «Дома-2».

«Раньше была резкой, могла грубо ответить. А сейчас видно, что ее мозг перестраивается на материнство, на терпение, на мудрость», - добавила жена Тиграна.

На днях сыну Екатерины Колисниченко исполнился месяц. Накануне первого маленького праздника для звезды «Дома-2», к ней в гости наведалась сестра-близняшка с супругом Тиграном Салибековым и тремя наследниками – Багратом, Эльдаром и Роланом.А чуть позже в Сети появилось свежее интервью с Юлей Салибековой, в котором она рассказала, как ее дети отреагировали на еще одного члена их большой семьи. Как утверждает многодетная мамочка, ее наследникам очень понравился сыночек Кати.Также Салибекова указала на то, что была очень счастлива увидеться со своей сестрой и пообщаться с ее супругом, ведь после появления на свет Саввы они еще ни разу не бывали у них в гостях. В свою очередь, Колисниченко, как хорошая хозяйка, попыталась окружить вниманием и заботой своих гостей.Не забыла Салибекова и отметить, что появление на свет Саввы очень поменяло ее родственницу. По мнению Юли, Катя стала более ласковой и «домашней», что ей очень нравится, пишет Dom2Life.