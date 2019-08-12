Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала, как ее «шумные» дети испугали сына Кати Колисниченко
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Юлия Салибекова (Колисниченко) наконец-таки познакомилась со своим племянником. Правда, встреча с мальчиком прошла не без слез, а все потому, что «шумные» дети звезды «Дома-2» испугали своего маленького братика.
На днях сыну Екатерины Колисниченко исполнился месяц. Накануне первого маленького праздника для звезды «Дома-2», к ней в гости наведалась сестра-близняшка с супругом Тиграном Салибековым и тремя наследниками – Багратом, Эльдаром и Роланом.
А чуть позже в Сети появилось свежее интервью с Юлей Салибековой, в котором она рассказала, как ее дети отреагировали на еще одного члена их большой семьи. Как утверждает многодетная мамочка, ее наследникам очень понравился сыночек Кати.
Также Салибекова указала на то, что была очень счастлива увидеться со своей сестрой и пообщаться с ее супругом, ведь после появления на свет Саввы они еще ни разу не бывали у них в гостях. В свою очередь, Колисниченко, как хорошая хозяйка, попыталась окружить вниманием и заботой своих гостей.
Не забыла Салибекова и отметить, что появление на свет Саввы очень поменяло ее родственницу. По мнению Юли, Катя стала более ласковой и «домашней», что ей очень нравится, пишет Dom2Life.
На днях сыну Екатерины Колисниченко исполнился месяц. Накануне первого маленького праздника для звезды «Дома-2», к ней в гости наведалась сестра-близняшка с супругом Тиграном Салибековым и тремя наследниками – Багратом, Эльдаром и Роланом.
А чуть позже в Сети появилось свежее интервью с Юлей Салибековой, в котором она рассказала, как ее дети отреагировали на еще одного члена их большой семьи. Как утверждает многодетная мамочка, ее наследникам очень понравился сыночек Кати.
«Старшие мальчики сразу кинулись обнимать и гладить Савву. А он не привык к такому вниманию, к шуму, немного поплакал», - рассказала экс-участница «Дома-2».
Также Салибекова указала на то, что была очень счастлива увидеться со своей сестрой и пообщаться с ее супругом, ведь после появления на свет Саввы они еще ни разу не бывали у них в гостях. В свою очередь, Колисниченко, как хорошая хозяйка, попыталась окружить вниманием и заботой своих гостей.
Не забыла Салибекова и отметить, что появление на свет Саввы очень поменяло ее родственницу. По мнению Юли, Катя стала более ласковой и «домашней», что ей очень нравится, пишет Dom2Life.
«Раньше была резкой, могла грубо ответить. А сейчас видно, что ее мозг перестраивается на материнство, на терпение, на мудрость», - добавила жена Тиграна.