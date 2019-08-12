Ученые рассказали о внезапном пробуждении черной дыры в центре Млечного Пути





Вспышка была запечатана в окрестностях Sgr A* в центре галактики, которая изменила свою яркость в конце мая. Согласно одной из гипотез произошедшего, черная дыра вырвала и поглотила часть звезды S0-2, последняя смогла приблизиться еще в мае минувшего года. Также астрономы не исключают вероятность поглощения облака газа G2, оказавшегося в опасной зоне еще пять лет назад.Предполагается, что в центральной части Млечного Пути имеется габаритная черная дыра, чей вес в разы превышает массу Солнца, а располагается она на расстоянии порядка 26 тысяч световых лет от Земли. Ее окружают несколько десятков звезд и крупные облака газа, которые периодически подходят на опасное расстояние. О недавнем поглощении дырой энергии говорит вспышка силы инфракрасного свечения, зафиксированного телескопом Кека.