Названы бесплатные функции, которые автопроизводители теперь предоставляют за деньги





Времена меняются, и об этом свидетельствует опция покраски машины при покупке. Недавно покупатель мог заказать любой цвет понравившейся машины абсолютно бесплатно. Вариаций было не так уж много, а вот уже в современности можно придать автомобилю желаемый оттенок. Но заплатить за это придется достаточно много, если цвет будет входить в секцию премиальных.Дополнительный заработок автопроизводители осуществляют и на приложениях. Ранее навигация за деньги вызывала недоумение, но сейчас эта практика встречается очень часто. Например, Toyota и BMW оформляют подписки на некоторые приложения, а за Apple CarPlay приходится платить по 80 долларов в год.Некогда бесплатный выбор коробки передач теперь стоит денег. Постепенно водители начали отказываться от механической КПП в пользу автоматики. В большинстве стран существует сертификация трансмиссии, и часто производители выпускают машины только с «автоматом». Если же покупатель захочет установить «механику», ему придется доплатить.Желание иметь запасные колёса также обойдется в копеечку. Сейчас автомобильные компании обеспокоены вместимостью багажника и весом самого авто. Ранее они предусматривали запасное колесо, комплект новых шин и инструменты к ним, включая это в итоговую стоимость. Но компактность таких установок заставила отказаться производителей от дополнительных оснащений, однако за деньги они готовы вернуть пятое колесо в багажник автомобилиста.Сейчас послушать любимого исполнителя можно через подключённый Bluetooth смартфона и машины, который пришел на замену радиостанциям. Музыка для любителей поностальгировать с помощью проигрывателя компакт-дисков тоже попала в список платных услуг.Курение теперь тоже платное, вернее наличие прикуривателя в машине. По закону запрещено водить автомобиль и курить при этом. В связи с этим, новые модели машин выпускаются уже без пепельниц и прикуривателей, Если без первого можно было обойтись, то отверстие для прикуривания уже указывается в дополнительных услугах в прайс-листе.