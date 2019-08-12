РАН: Летящий к Земле астероид не представляет никакой опасности

«Это вполне нормальное явление. Астероид, который пролетит на расстоянии, в два раза превышающем путь до Луны, не может представлять опасности для Земли. NASA же присваивают ему соответствующую категории. Единственным подозрительным показателем является точность орбиты небесного тела», - передает слова Багрова издание Nation-news





Астероид под названием 2019OU1 был замечен специалистами NASA в минувшем году. Тогда ученые настаивали на том, что траектория небесного тела пересекается с солнечной орбитой Земли, из-за чего присутствует опасность столкновения. Позднее специалисты провели ряд вычислений и изменили предсказание. Астероид должен пройти на большом расстоянии от Земли, но в ночное время в некоторых частях планеты его можно будет наблюдать.