Звезду «Дома-2» Лешу Чайчица со скандалом выгнали из ночного клуба
В соцсетях появилась информация о том, что на прошедших выходных экс-героя реалити-шоу «Дом-2» Алексея Чайчица со скандалом выгнали из ночного клуба. Сообщается, что охранник заведения силой пытался успокоить телезнаменитость, однако он, несмотря на то, что не сопротивлялся, не стремился подчиниться.
Как стало известно, прошедшую субботу Леша Чайчиц провел в одном из ночных заведений города Минска. В тот день звезда «Дома-2», не стесняясь, выкладывал в личном микроблоге короткие видеозаписи, на которых он веселился в компании незнакомых девушек. Бывший возлюбленный Лизы Триандафилиди со своими спутницами танцевал и подпевал музыканту, держа при этом в руках бокалы с напитками.
Вот только по соцсетям распространились совершенно другие записи. Судя по всему, в какой-то момент в заведении случилось что-то непредвиденное, в чем непосредственно принимал участие Чайчиц. На кадрах, которые продолжают «гулять» по Интернету, запечатлено, как охранник ночного клуба, где отдыхал Леша, пытается успокоить его.
Мужчина попытался вывести звезду «Дома-2» из заведения и не давал ему пройти дальше в зал, где и разворачивались события. Чайчиц пытался что-то объяснить охраннику, но тот остался непреклонным и продолжал удерживать Лешу.
Пользователи Сети предполагают, что Чайчица со скандалом выгнали из заведения за потасовку, которую он якобы устроил. Впрочем, никаких подтверждений этим догадкам пока нет. К слову, сам Леша никак не прокомментировал видео, главным героем которого стал.
Как стало известно, прошедшую субботу Леша Чайчиц провел в одном из ночных заведений города Минска. В тот день звезда «Дома-2», не стесняясь, выкладывал в личном микроблоге короткие видеозаписи, на которых он веселился в компании незнакомых девушек. Бывший возлюбленный Лизы Триандафилиди со своими спутницами танцевал и подпевал музыканту, держа при этом в руках бокалы с напитками.
Вот только по соцсетям распространились совершенно другие записи. Судя по всему, в какой-то момент в заведении случилось что-то непредвиденное, в чем непосредственно принимал участие Чайчиц. На кадрах, которые продолжают «гулять» по Интернету, запечатлено, как охранник ночного клуба, где отдыхал Леша, пытается успокоить его.
Мужчина попытался вывести звезду «Дома-2» из заведения и не давал ему пройти дальше в зал, где и разворачивались события. Чайчиц пытался что-то объяснить охраннику, но тот остался непреклонным и продолжал удерживать Лешу.
Пользователи Сети предполагают, что Чайчица со скандалом выгнали из заведения за потасовку, которую он якобы устроил. Впрочем, никаких подтверждений этим догадкам пока нет. К слову, сам Леша никак не прокомментировал видео, главным героем которого стал.