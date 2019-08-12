Звезду «Дома-2» Лешу Чайчица со скандалом выгнали из ночного клуба





Как стало известно, прошедшую субботу Леша Чайчиц провел в одном из ночных заведений города Минска. В тот день звезда «Дома-2», не стесняясь, выкладывал в личном микроблоге короткие видеозаписи, на которых он веселился в компании незнакомых девушек. Бывший возлюбленный Лизы Триандафилиди со своими спутницами танцевал и подпевал музыканту, держа при этом в руках бокалы с напитками.Вот только по соцсетям распространились совершенно другие записи. Судя по всему, в какой-то момент в заведении случилось что-то непредвиденное, в чем непосредственно принимал участие Чайчиц. На кадрах, которые продолжают «гулять» по Интернету, запечатлено, как охранник ночного клуба, где отдыхал Леша, пытается успокоить его.Мужчина попытался вывести звезду «Дома-2» из заведения и не давал ему пройти дальше в зал, где и разворачивались события. Чайчиц пытался что-то объяснить охраннику, но тот остался непреклонным и продолжал удерживать Лешу.Пользователи Сети предполагают, что Чайчица со скандалом выгнали из заведения за потасовку, которую он якобы устроил. Впрочем, никаких подтверждений этим догадкам пока нет. К слову, сам Леша никак не прокомментировал видео, главным героем которого стал.