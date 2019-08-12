Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин стал отцом во второй раз

В Instagram-аккаунте Артема Умрихина появилась новая фотография с его возлюбленной Раминой. Пара запечатлена с ребенком на руках, а также шариками и розовым плюшевым мишкой, которого держит в руке певец. В подписи к кадру артист отметил: “My girlz”, в связи с чем поклонники поняли, что у звезды родилась дочь. Согласно геопозиции, жена Артема Умрихина родила в Майами. В комментариях под записью с пополнением семью поздравили многие поклонники и коллеги звезды, среди которых Рита Дакота, Анна Седокова, Мот и Регина Тодоренко.Как известно, первенец Артема Умрихина родился в 2017 году, а назвали его Итаном. Имя новорожденной девочки пока держится в секрете, а звездные супруги скрывают ее лицо.