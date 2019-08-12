BQ выпустила в России бюджетный смартфон 5518G Jeans за 4 тысячи рублей
Компания BQ выпустила очередной смартфон на рынке России. Бюджетный гаджет называется BQ 5518G Jeans и будет стоить всего 4 тысячи рублей, за эти деньги покупатель получит 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти, а также 5,45-дюймовый экран.
Последние дни ознаменовались выходом целой серии смартфонов компании BQ. Одним из этих устройств стал бюджетный BQ 5518G Jeans. Модель располагает 4-ядерным процессором Spreadtrum SC7731E, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширять с помощью microSD до 64 ГБ. Модель располагает аккумулятором на 2500 мАч.
BQ 5518G Jeans получит 5,45-дюймовый экран с разрешением 960x480 пикселей и соотношением сторон 18:9. Устройство располагает фронтальной камерой на 2 МП и основной на 5 МП. Новинка работает на базе облегченной операционной системы Android 9.0 Pie GO Edition, специально предназначенной для бюджетных решений.
Покупателям предложат несколько расцветок корпусов BQ 5518G Jeans. Производитель сообщает, что один из них будет иметь «необычную текстуру». Судя по всему, речь идет о джинсовой ткани, о которой говорит название смартфона. Стоимость составляет 3990 рублей. Как и все остальные представленные брендом новинки, данную модель пока нельзя купить, но можно предзаказать. Когда начнутся их поставки - неизвестно.
Напомним, также компания представила BQ 5535L Strike Power Plus с NFC модемом и сканером отпечатков пальцев за 7990 рублей.
Последние дни ознаменовались выходом целой серии смартфонов компании BQ. Одним из этих устройств стал бюджетный BQ 5518G Jeans. Модель располагает 4-ядерным процессором Spreadtrum SC7731E, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширять с помощью microSD до 64 ГБ. Модель располагает аккумулятором на 2500 мАч.
BQ 5518G Jeans получит 5,45-дюймовый экран с разрешением 960x480 пикселей и соотношением сторон 18:9. Устройство располагает фронтальной камерой на 2 МП и основной на 5 МП. Новинка работает на базе облегченной операционной системы Android 9.0 Pie GO Edition, специально предназначенной для бюджетных решений.
Покупателям предложат несколько расцветок корпусов BQ 5518G Jeans. Производитель сообщает, что один из них будет иметь «необычную текстуру». Судя по всему, речь идет о джинсовой ткани, о которой говорит название смартфона. Стоимость составляет 3990 рублей. Как и все остальные представленные брендом новинки, данную модель пока нельзя купить, но можно предзаказать. Когда начнутся их поставки - неизвестно.
Напомним, также компания представила BQ 5535L Strike Power Plus с NFC модемом и сканером отпечатков пальцев за 7990 рублей.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:58