В Сети снова обсуждают неудавшегося конкурента Lada Niva





Закрытая премьера модели состоялась еще до того, как началась разработка ВАЗ-2121. Тогда инженеры использовали самые современные решения от западных конкурентов. Также было сразу же решено избавиться от главной проблемы Lada Niva в виде отсутствия задних дверей. Из-за этого автомобиль получился немного удлиненным и менее компактным.В 1972-м году была представлена усовершенствованная версия внедорожника под названием «ИЖ-14», но она также не была пущена в производство из-за сильно высокой себестоимости комплектующих. Также многих инженеров смущал внешний вид модели, которая получилась слишком габаритной.На испытаниях ижевский внедорожник не смог выиграть у конкурента от «ВАЗа», уступая ему по управляемости. Дальнейшие работы по созданию и выпуску модели было решено завершить.