Джина Дэвис рассказала о домогательствах на кинопробах





По словам актрисы, она не раз попадала в подобные обстоятельства и решила поделиться одним из них., - поделилась Джина Дэвис. Она рассказала, что не знала о том, что можно отказать. Дэвис призналась, что после этого чувствовала себя очень некомфортно и рассказала о сложившейся ситуации в надежде на то, что благодаря движению #MeToo девушки больше не будут сталкиваться с домогательствами на работе. Имя режиссёра злополучного кастинга актриса не стала раскрывать.Многим она запомнилась по фильмам «Битлджюс» и «Тельма и Луиза». Сейчас Дэвис снимается в комедийно-драматическом сериале «Блеск», а также стало известно, что на ближайшей премии «Оскар» она получит награду имени Джина Хершолта, которую вручают за выдающийся вклад «в дело гуманизма».