Джина Дэвис рассказала о домогательствах на кинопробах
63-летняя Джина Дэвис рассказала о домогательствах на кинопробах со стороны режиссёра. Подробностями неприятной ситуации на работе она поделилась с изданием USA Today.
По словам актрисы, она не раз попадала в подобные обстоятельства и решила поделиться одним из них. «На рассвете карьеры я пришла на кинопробы, и там заданием моей героини была необходимость сесть на колени к другому актёру мужского пола. Режиссёр картины предложил попробовать разыграть эту ситуацию с ним, и заставил меня присесть на него. Мне это напоминало сцену из фильма для взрослых», - поделилась Джина Дэвис. Она рассказала, что не знала о том, что можно отказать. Дэвис призналась, что после этого чувствовала себя очень некомфортно и рассказала о сложившейся ситуации в надежде на то, что благодаря движению #MeToo девушки больше не будут сталкиваться с домогательствами на работе. Имя режиссёра злополучного кастинга актриса не стала раскрывать.
Многим она запомнилась по фильмам «Битлджюс» и «Тельма и Луиза». Сейчас Дэвис снимается в комедийно-драматическом сериале «Блеск», а также стало известно, что на ближайшей премии «Оскар» она получит награду имени Джина Хершолта, которую вручают за выдающийся вклад «в дело гуманизма».
По словам актрисы, она не раз попадала в подобные обстоятельства и решила поделиться одним из них. «На рассвете карьеры я пришла на кинопробы, и там заданием моей героини была необходимость сесть на колени к другому актёру мужского пола. Режиссёр картины предложил попробовать разыграть эту ситуацию с ним, и заставил меня присесть на него. Мне это напоминало сцену из фильма для взрослых», - поделилась Джина Дэвис. Она рассказала, что не знала о том, что можно отказать. Дэвис призналась, что после этого чувствовала себя очень некомфортно и рассказала о сложившейся ситуации в надежде на то, что благодаря движению #MeToo девушки больше не будут сталкиваться с домогательствами на работе. Имя режиссёра злополучного кастинга актриса не стала раскрывать.
Многим она запомнилась по фильмам «Битлджюс» и «Тельма и Луиза». Сейчас Дэвис снимается в комедийно-драматическом сериале «Блеск», а также стало известно, что на ближайшей премии «Оскар» она получит награду имени Джина Хершолта, которую вручают за выдающийся вклад «в дело гуманизма».