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Звезда «Дома-2» Милена Безбородова озвучила условия, на которых согласится вернуться к Леше Безусу

19-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова выдвинула требования, на которых согласится воссоединиться с Алексеем Безусом. Оказывается, что длинноволосую красавицу перестало устраивать то, что она постоянно прощает и принимает избранника, даже если он ничего не сделал для этого.
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова озвучила условия, на которых согласится вернуться к Леше Безусу

Несколько дней назад Милена Безбородова и Алексей Безус в очередной раз расстались. 19-летняя девушка даже заявила, что хочет навсегда покинуть «Дом-2», так как понимает, что, находясь на одной площадке, они никогда не смогут построить отношения с кем-то другим.

Правда, Безбородова довольно быстро поменяла свое решение. И сейчас даже говорит о том, что готова вернуться к Безусу. Вот только на этот раз она поставила Леше ряд условий.

В итоге, пока Безус ждет первого шага от Безбородовой, Милена не торопится «плясать под его дудку». Как утверждает пассия Леши, она рассчитывает на то, что мужчина начнет ухаживать за ней, ведь за время их отношений только она добивалась его заинтересованности.

По словам Безбородовой, ей хочется, чтобы Безус за ней «приударил», ведь она досталась ему очень легко. Также Милена подметила, что в этот раз в разрыве виноват именно Леша, а это значит, что ему придется постараться хоть как-то искупить свою вину.

Нужно сказать, что Безбородова не слишком уверена в том, что Безус начнет возвращать ее. Милена не стала отрицать и тот момент, что Леша может попросту просидеть сложа руки, из-за чего они могут навсегда расстаться.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:02

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