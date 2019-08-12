Вдова Дмитрия Хворостовского похвасталась фигурой в бикини

Поклонники Флоранс Илли заметили, что певица не замыкается в себе после смерти знаменитого супруга. Этим летом звезда отправилась на отдых на Ибицу, где сделала откровенный снимок в золотистом купальнике. Певица запечатлена лежащей на катамаране, а цвет бикини выгодно подчеркивает ее загорелое тело. Поклонники в комментариях отметили прекрасный внешний вид Флоранс Илли, а также заметили, что даже для похода на пляж она подчеркнула глаза макияжем.В комментариях отметились многие поклонники из России, а также дочь певицы Нина Хворостовская. Наследница похвалила внешность знаменитой матери, за что Флоранс Илли поблагодарила ее.