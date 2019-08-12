Звезда шоу Comedy Women Надежда Ангарская развелась со своим мужем





Более пяти лет Надежда Ангарская встречалась с уроженцем Иордании Раедом Бани, однако причина внезапного расставания неизвестна. Актриса не любит говорить об этом и предпочитает стандартную для общественности фразу: «не сошлись характерами». Судебный процесс затянулся на четыре месяца из-за переносов заседания. В итоге, стать свободной женщиной Ангарской удалось в конце апреля.Напомним, что экс-супруги познакомились в 2013 году через социальную сеть, после чего у них завязался роман. У Ангарской и Бани есть сын Давид.