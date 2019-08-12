Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии
6 августа 83-летний советский актер Валентин Гафт оказался в больнице. Ольга Остроумова, жена знаменитости, рассказала о его состоянии для издания РИА Новости.
У заслуженного артиста РСФСР Валентина Гафта случился инсульт. В СМИ появилась информация о его госпитализации 7 августа. Супруга Воланда из романа «Мастер и Маргарита» рассказала о его состоянии: «Валентин Иосифович уже лучше себя чувствует. Давление в норме, но речь о выписке пока что не идёт». Полтора года назад стало известно, что Валентина Гафта увезла карета скорой помощи после неудачного падения, а затем он перенёс операцию на руке.
Всенародный любимец родился 2 августа 1935 года в семье военюриста и домохозяйки. Уже с детства Гафт играл в школьных спектаклях, затем поступив в школу-студию МХАТ. Большую популярность актеру принесли роли злодеев в фильмах, а также участие в работах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные» и «Гараж».
У заслуженного артиста РСФСР Валентина Гафта случился инсульт. В СМИ появилась информация о его госпитализации 7 августа. Супруга Воланда из романа «Мастер и Маргарита» рассказала о его состоянии: «Валентин Иосифович уже лучше себя чувствует. Давление в норме, но речь о выписке пока что не идёт». Полтора года назад стало известно, что Валентина Гафта увезла карета скорой помощи после неудачного падения, а затем он перенёс операцию на руке.
Всенародный любимец родился 2 августа 1935 года в семье военюриста и домохозяйки. Уже с детства Гафт играл в школьных спектаклях, затем поступив в школу-студию МХАТ. Большую популярность актеру принесли роли злодеев в фильмах, а также участие в работах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные» и «Гараж».