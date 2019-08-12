Точную копию грузовика Tatra 8x8 смогли собрать из Lego
Один из сотрудников компании Lego собрал копию грузовика Tatra T813 из деталей легендарного конструктора. Автомобиль в уменьшенном варианте получил 10 двигателей и настоящую систему удаленного управления.
Разработкой полноценных электрических моторов для миниатюрного грузовика занималось подразделение Lego Technic. Аналогичные запчасти применяются в гоночных моделях и подарочных наборах, состоящих из нескольких копий популярных автомобилей. Создатель миниатюрного Tatra T813 решил даже отчасти повторить особенности его салона.
Копия грузовика от Lego способна ездить даже по песку, так как имеет 10 двигателей, работающих независимо. Для создания модели потребовалось более 3,5 тысячи деталей. По словам сотрудника Lego, Tatra T813 ему удалось собрать из уже имевшихся в других наборах запчастей. Модель представлена в единственном экземпляре и не подлежит продаже, но ее создатель пообещал выложить в Сеть точную схему ее сборки.
Разработкой полноценных электрических моторов для миниатюрного грузовика занималось подразделение Lego Technic. Аналогичные запчасти применяются в гоночных моделях и подарочных наборах, состоящих из нескольких копий популярных автомобилей. Создатель миниатюрного Tatra T813 решил даже отчасти повторить особенности его салона.
Копия грузовика от Lego способна ездить даже по песку, так как имеет 10 двигателей, работающих независимо. Для создания модели потребовалось более 3,5 тысячи деталей. По словам сотрудника Lego, Tatra T813 ему удалось собрать из уже имевшихся в других наборах запчастей. Модель представлена в единственном экземпляре и не подлежит продаже, но ее создатель пообещал выложить в Сеть точную схему ее сборки.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:32