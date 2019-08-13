Ирина Пегова в мини-шортах похвасталась результатом похудения

Ирина Пегова опубликовала архивное фото с недавнего отпуска, который провела на Кипре. Сразу по возвращению артистка отправилась на съемки фильма в Санкт-Петербург. Звезда делилась с публикой, что даже на отдыхе не бросала тренировки и часто посещала пляж ради разминки и бега. На последнем опубликованном фото Пегова запечатлена на фоне моря в коротких шортах и кроссовках. Актриса отметила в подписи к кадру, что в тот день она пробежала 6 километров.В комментариях многие поклонники похвалили фигуру звезды и пожелали ей сил в работе над собой. Однако имелись недоброжелатели, которые раскритиковали внешность Ирины Пеговой, несмотря на положительные сдвиги.