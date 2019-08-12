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Ученые рассказали о последствиях просмотра видео для взрослых

Британские ученые провели опрос и рассказали о последствиях просмотра видео для взрослых. Большинство респондентов обоих полов заявили о том, что подобные фильмы помогли им разнообразить свою половую жизнь.
Ученые рассказали о последствиях просмотра видео для взрослых

Данные опроса опубликовала авторитетная британская газета The Sun. Согласно его данным, 58% жителей страны смотрят видео для взрослых. 87% из них отмечают улучшение своей сексуальной жизни после такого времяпрепровождения, 77% заявляют о положительном влиянии на их отношения, а 66% посчитали, что такие фильмы позволили им быть более изобретательными в постели.

При этом были и негативные отзывы. 31% респондентов обеспокоены тем, что в видео для взрослых секс не похож на реальный, а другие 29% пожаловались на то, что теперь им хочется больше новых ощущений. 23% опрошенных считают, что из-за подобных фильмов им стало сложнее возбуждаться. Немаловажный аспект – сравнение собственных тел с актерами, ведь у последних они намного красивее. Это мешает многим женщинам, посмотревшим подобные картины.

Конкретно для представительниц прекрасного пола видео для взрослых оказывают положительное влияние в контексте агрессии. Ведь многие женщины хотели бы проявлять большую активность в сексе, нежели обычно. Также 37% из них признались, что их возбуждают шлепки, дергание за волосы и укусы.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:41

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