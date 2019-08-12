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«Дом-2»: В Сети обсуждают «показушные» отношения Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура

В соцсети в очередной раз начали обсуждать пару ведущей реалити-шоу «Дом-2» Юлии Ефременковой и одного из героев проекта Мондезира Свет-Амура. Зрители канала «ТНТ» назвали отношения звезд скандальной телестройки «показушными».

Вот уже несколько месяцев, как ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова и один из ее подопечных «строят» любовь в эфирах «ТНТ». Ежедневно влюбленные демонстрируют зрителям влечение друг к другу и самые теплые чувства. Правда, Мондезир Свет-Амур не спешит повторить опыт экс-избранника Ксении Бородиной Михаила Терехина и уйти за возлюбленной за ворота.

По мнению поклонников «Дома-2», Ефременкова сама не желает, чтобы Свет-Амур покидал реалити-шоу. Вот только это всего лишь первое подтверждение тому, что Юлия и Мондезир, в тот момент, когда во всеуслышание кричат о своей «неземной» любви, на самом деле врут зрителям и коллективу проекта.

В Сети даже назвали отношения Ефременковой и Свет-Амура «показушными», ведь такой идиллией в Периметре на данный момент не может никто прихвастнуть. Не упустили возможности зрители «Дома-2» и вспомнить прошлые отношения Мондезира, когда он не мог взять себя в руки и без конца кричал на своих пассий.
«Дом-2»: В Сети обсуждают «показушные» отношения Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура

Стоит отметить, что фанаты «Дома-2» также припомнили недавний конфликт Свет-Амура с Яной Шафаевой, когда он явно хотел силой закрыть рот возлюбленной Захара Саленко. И лишь с Ефременковой Мондезир вдруг превращается в примерного мужчину.

К слову, в соцсети пришли к выводу, что пара Свет-Амура и Ефременковой является фикцией, пишет Оndom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:28

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