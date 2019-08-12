Наргиз спела колыбельную клоунам на съемках в кино

Известно, что артистка не только снялась в этой кинокартине в качестве актрисы, но и спела в нескольких эпизодах. Так, в видео Наргиз напевает колыбельную своим братьям по сцене – клоунам. Пост быстро набрал огромное количество просмотров в Сети и более 45 тысяч лайков. Кроме того, подписчики отметили чудесный голос знаменитости и завораживающие эффекты фильма. Юзеры поблагодарили ее за творчество и настоятельно попросили продолжать удивлять своим талантом.На сегодняшний момент дата премьеры фильма неизвестна, но пользователи ожидают, что картина скоро появится на экранах. Большинство уверены, что это просто пиар ход, чтобы отвести внимание от недавнего скандала, связанного с Наргиз и ее продюсером. Стоит напомнить, что несколько недель назад Максим Фадеев дезавуировал контракт с исполнительницей. Вдобавок, теперь Наргиз не имеет права гастролировать с группой Фадеева и петь его композиции.