Ани Лорак впервые высказалась о романе с Егором Глебом

Как передает StarHit, Ани Лорак не задерживается на шумных вечеринках, чтобы больше времени проводить с возлюбленным. Певица спешит домой, чтобы встречать рассвет с любимым человеком, который теперь всегда с ней. До этого заявления Ани Лорак и Егор Глеб не распространялись по поводу личной жизни, а его бывшая жена Татьяна Решетняк рассказывала о последних месяцах жизни с ним. Певица жаловалась на безответственность отца ее ребенка, который смог оставить семью в одиночестве, уехав в другой город.Ранее было известно, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу расстались из-за того, что избранника звезды заметили в баре в обнимку с моделью Яной Беляевой. Однако появились слухи, что он длительный период времени встречается с некой Самией Ахметовой, с которой сейчас проводит отпуск в Испании.