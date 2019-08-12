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ЦБ выпустил монеты в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк (ЦБ) России 12 августа выпустил несколько видов монет «Бременские музыканты». Это произошло в честь 50-летнего юбилея советского мультфильма, эта ситуация уже вызвала обеспокоенность со стороны «Союзмультфильма».
ЦБ выпустил монеты в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

ЦБ выпустит 3 вида монет: 3-рублевую и две 25-рублевые. Первая выполнена из серебра, а вторые - из недрагоценных металлов, причем одна из них будет обычная, а другая – цветная. Тираж 3-рублевых составит 3 тысячи штук, 25-рублевых – 450 тысяч, а цветных 25-рублевых – 50 тысяч. Все они будут являться законными средствами наличных платежей на всей территории России без каких-либо ограничений.

Это уже не первый раз, когда ЦБ таким образом отмечает знаковые даты советских мультфильмов. До этого подобную серию получил знаменитый «Ну, погоди!».

На эту ситуацию уже успела отреагировать Юлиана Слащева, являющаяся председателем совета директоров компании «Союзмультфильм», обладающей правами на мультфильм «Бременские музыканты». Она отметила, что ЦБ не имел права выпускать подобные монеты без согласия правообладателя, хотя это уже не первая ситуация, когда Центральный банк игнорирует подобные соображения. Похожая ситуация уже была с выпуском монет «Ну, погоди!» и теперь лишь повторяется. Юлиана Слащева намерена связаться с ЦБ и получить их комментарий относительно данной ситуации.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:18

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