Врачи предложили способы борьбы с послеродовой депрессией





Послеродовая депрессия характеризуется плаксивостью, понижением физического и эмоционального тонуса, общей усталостью и раздражительностью. Проявляется она обычно на пятый день после родов. Чтобы предупредить появление такого состояния врачи рекомендуют спать в достаточном количестве. Любая возможность отдохнуть должна приводить женщину в состояние сна. Важнейшим фактором является распределение обязанностей и задач между родителями по уходу за новорождённым. Это также поможет уделять больше времени второй половинке. Эксперты советуют не забывать о занятиях спортом, начав с обычной растяжки, и отмечают, что тренировки с отягощением следует начинать не раньше четырех недель после родов, если нет противопоказаний.Большая часть женщин, страдающих послеродовой депрессией, являются перфекционистами. В это время не стоит сравнивать настоящее положение вещей со стереотипным идеалом матери, ведь это может привести к ухудшению состояния, развивая чувство вины и разочарования.