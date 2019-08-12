Виктория Лопырева рассказала о романтических свиданиях с Игорем Булатовым

Лопырева отметила, что еще на начальных этапах отношений они назначали друг другу романтические свидания, которые чаще всего проходили в парках Москвы и в других странах. После рождения ребенка у пары была возможность гулять только до кухни или кафе поблизости. Однако теперь Игорь Булатов и Виктория Лопырева снова могут улетать в разные страны на несколько дней. В этот раз модель пригласила возлюбленного туда, где он успел побывать много лет назад, а именно в Турцию.Для Лопыревой Стамбул стал одним из любимых городов этой страны, который она назвала шумным и живым. Также артистка напомнила, что здесь 14 августа состоится матч Суперкубка УЕФА.