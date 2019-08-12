Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов с новой силой спровоцировали слухи о романе

Звезда "Дома-2" и певица Ольга Бузова часто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Недавно знаменитость опубликовала в Instagram совместный снимок с юмористом, после чего поклонники отметили, что она так делает каждый раз перед выходом своей новой песни.Сама Ольга Бузова отношения с Тимуром Батрутдиновым отрицает, однако шутит, что была бы не против. Долгое время после расставания с экс-супругом футболистом Дмитрием Тарасовым звезда остается одна. Ранее она признавалась, что очень хотела бы человека, в которого могла бы влюбиться, но у нее это не получается.Несколько месяцев назад Ольга Бузова также поссорилась со своей сестрой Анной, девушки не помирились до сих пор. По самой распространенной версии, сестра звезды "Дома-2" опубликовала в Instagram фото с певицей, предварительно не согласовав с ней этот момент.