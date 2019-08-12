Биолог: У растений нет чувств и переживаний





Эта спорная область биологии начала развиваться в 2006 году, когда была опубликована первая статья на эту тему. Представители нейробиологии растений считают, что у последних есть отдельные мозговые центры, отвечающие за обработку информации. Некоторые из специалистов идут еще дальше и заявляют, что у них есть даже сознание, поэтому они могут чувствовать и переживать эмоции. Такую точку зрения полностью не поддерживает биолог Линкольн Таиз, который сейчас находится на пенсии, но до этого он долгие десятилетия изучал растения.Ученый уверен, что у них нет чувств и переживаний по одной простой причине – нечему их вырабатывать. У животных за это отвечает нервная система. Растения не имеют ее, поэтому нет никаких предпосылок даже для создания отдельного направления нейробиологии.Биолог отмечает: в этом просто нет такой потребности. Растениям не нужен мозг с учетом их жизни. Все, что им необходимо – это передавать информацию от отдельных своих частей другим. Линкольн Таиз считает эти тенденции в науке опасными и ведущими ее в неправильное направление. Обоснование своих взглядов он представил в соответствующей научной статье.