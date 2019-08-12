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Биолог: У растений нет чувств и…
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Биолог: У растений нет чувств и переживаний

Биолог Линкольн Таиз обеспокоен современными тенденциями в научной среде и развитием направления «нейробиология растений». По мнению специалиста, у растений нет чувств и переживаний, так как у них отсутствует мозг.
Биолог: У растений нет чувств и переживаний

Эта спорная область биологии начала развиваться в 2006 году, когда была опубликована первая статья на эту тему. Представители нейробиологии растений считают, что у последних есть отдельные мозговые центры, отвечающие за обработку информации. Некоторые из специалистов идут еще дальше и заявляют, что у них есть даже сознание, поэтому они могут чувствовать и переживать эмоции. Такую точку зрения полностью не поддерживает биолог Линкольн Таиз, который сейчас находится на пенсии, но до этого он долгие десятилетия изучал растения.

Ученый уверен, что у них нет чувств и переживаний по одной простой причине – нечему их вырабатывать. У животных за это отвечает нервная система. Растения не имеют ее, поэтому нет никаких предпосылок даже для создания отдельного направления нейробиологии.

Биолог отмечает: в этом просто нет такой потребности. Растениям не нужен мозг с учетом их жизни. Все, что им необходимо – это передавать информацию от отдельных своих частей другим. Линкольн Таиз считает эти тенденции в науке опасными и ведущими ее в неправильное направление. Обоснование своих взглядов он представил в соответствующей научной статье.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:38

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