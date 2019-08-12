Белла Хадид снялась для обложки журнала Pop с оголенной грудью
Известная модель Белла Хадид обнародовала снимок обложки журнала Pop, на котором она предстала с оголенной грудью. Многие фанаты осудили ее за столь откровенное фото, но нашлись и те, кто назвал ее «буквально самой красивой женщиной в мире».
На снимке Хадид позирует в кожаной куртке с расстегнутой молнией, из-за чего в кадр попадает ее обнаженная грудь. Фанаты также заметили, что звезда одета в вещи от бренда Bottega Veneta, лицом которого она является на протяжении нескольких лет. За постановку съемки для журнала отвечал фэшн-фотограф Хьюго Комте, работающий вместе со стилистом Ванессой Рейд.
В похожем образе ранее на обложке журнала Vogue появлялась Клаудия Шиффер. На снимке она была полностью без одежды, прикрываясь только клатчем и туфлями салатового цвета, держа их в руках. На фото, попавшем в сам журнал, Шиффер прикрывалась черным пиджаком, стоя задом к камере.
На снимке Хадид позирует в кожаной куртке с расстегнутой молнией, из-за чего в кадр попадает ее обнаженная грудь. Фанаты также заметили, что звезда одета в вещи от бренда Bottega Veneta, лицом которого она является на протяжении нескольких лет. За постановку съемки для журнала отвечал фэшн-фотограф Хьюго Комте, работающий вместе со стилистом Ванессой Рейд.
В похожем образе ранее на обложке журнала Vogue появлялась Клаудия Шиффер. На снимке она была полностью без одежды, прикрываясь только клатчем и туфлями салатового цвета, держа их в руках. На фото, попавшем в сам журнал, Шиффер прикрывалась черным пиджаком, стоя задом к камере.