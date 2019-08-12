Алена Водонаева не может выйти на связь с сыном и бывшим мужем

Звезда проекта "Дом-2" и известная телеведущая Алена Водонаева недавно вернулась из США, где провела длительный отпуск вместе с сыном Богданом. После возвращения в Москву звезда отпустила наследника вместе с бывшим мужем и его отцом Алексеем Малакеевым в Казахстан. Отец подготовил для мальчика несколько видов развлечений, но находятся они, по словам знаменитости, в настоящей глуши.В своем блоге в Instagram Алена Водонаева отметила, что не всегда может связаться с бывшим избранником и сыном, а потому догадывается, почему она развелась с мужчиной несколько лет назад. Стоит отметить, что не так давно телеведущая развелась со своим вторым избранником - музыкантом Алексеем Косинусом. Позже звезда отметила, что у них были разные взгляды на жизнь, экс-супруг не хотел развиваться и расти. Алена Водонаева также подчеркнула, что она не развелась бы, если бы мужчина был бизнесменом.