Александр Гобозов: "Если что-то случится, я первым примчусь к бывшей жене на помощь"

Бывший участник проекта "Дом-2" Александр Гобозов опубликовал совместный снимок с бывшей супругой Алианой Устиненко и рассказал, что для него она навсегда останется родным человеком. Мужчина уточнил, что она - мать его сына, при этом бывшая избранница постоянно поддерживает экс-супруга во всем и помогает ему в трудные моменты.Александр Гобозов, в свою очередь, в любой момент готов прийти на помощь Алиане Устиненко. Дружеские отношения с бывшей избранницей он поддерживает ради сына Роберта, так как, по мнению звезды реалити, мальчик должен чувствовать поддержку и защиту родителей.Комментарии поклонников к публикации Александра Гобозова разделились. Одни восхитились тем, что бывшие супруги смогли разойтись цивилизованно, другие же отметили, что на самом деле экс-проектант, скорее всего, до сих пор любит мать своего ребенка, но боится признаться в этом. Ни одна нормальная женщина, по мнению фолловеров, не будет терпеть такое трепетное отношение к бывшей жене.