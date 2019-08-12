Звезда «Дома-2» Саша Артемова призналась, что получает от государства пособие в размере 600 рублей

«На учет встала, и мне платят по 600 с чем-то рублей, все от государства взяла», - заявила Саша.

Не секрет, что уже через несколько недель Саша Артемова и Женя Кузин станут счастливыми родителями. Девушка находится на последнем месяце беременности, чему неимоверно счастлива, ведь никак не может дождаться того момента, когда впервые увидит своего малыша.Сейчас Артемова старается в красках описывать своим поклонникам, чем она занимается каждый день. Так, к примеру, накануне Саша призналась, что еще ни разу за время беременности, несмотря на обещания, не смогла не сесть за руль собственного автомобиля.Оказывается, что на днях Артемова посетила учреждение, в котором государство обеспечивает будущих мамочек соками и молоком. При этом Саша отметила, что ничего постыдного в своем поведении не видит, ведь она регулярно платит налоги.Вот только пользователям Сети не понравилось то, что Артемова, невзирая на свой статус, все-таки пользуется помощью государства. Особенно фолловеров шокировало то, что звезда «Дома-2» даже оформила пособие и сейчас получает чуть больше 600 рублей в месяц.По мнению подписчиков, Саша при всей своей популярности пользуется помощью страны только потому, что Кузин не может обеспечить ее всем необходимым.