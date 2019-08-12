Исследование: 49% россиян испытывают трудности с покупкой лекарств
Исследования Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко показывают, что 49% россиян испытывают трудности с покупкой лекарств. Опрошено было 1237 респондентов разных городов.
Главной проблемой в покупке лекарственных средств является нехватка денег (55%), а 38% припадает на отсутствие нужного препарата. Около 5% подметили отсутствия аптек в своем районе. При этом почти 66% опрошенных хоть раз сталкивались с некачественными препаратами, что на 8% меньше, чем пять лет назад. За это время исследователи отметили больший спрос россиян на импортные лекарства, возросший на 40%.
«Нам важно покрытие абсолютно всех потребностей российских граждан, а также создание условий для доступности лекарств. Приведу в пример запуск первого проекта, согласно которому, происходит возмещение средств на препараты в Кировской области: сложилось общее понимание того, что нужно внедрить такие же тесты еще в 8–10 городах», - сообщил академик и научный руководитель Рамил Хабриев.
Главной проблемой в покупке лекарственных средств является нехватка денег (55%), а 38% припадает на отсутствие нужного препарата. Около 5% подметили отсутствия аптек в своем районе. При этом почти 66% опрошенных хоть раз сталкивались с некачественными препаратами, что на 8% меньше, чем пять лет назад. За это время исследователи отметили больший спрос россиян на импортные лекарства, возросший на 40%.
«Нам важно покрытие абсолютно всех потребностей российских граждан, а также создание условий для доступности лекарств. Приведу в пример запуск первого проекта, согласно которому, происходит возмещение средств на препараты в Кировской области: сложилось общее понимание того, что нужно внедрить такие же тесты еще в 8–10 городах», - сообщил академик и научный руководитель Рамил Хабриев.
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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 14:55