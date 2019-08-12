Исследование: 49% россиян испытывают трудности с покупкой лекарств





Главной проблемой в покупке лекарственных средств является нехватка денег (55%), а 38% припадает на отсутствие нужного препарата. Около 5% подметили отсутствия аптек в своем районе. При этом почти 66% опрошенных хоть раз сталкивались с некачественными препаратами, что на 8% меньше, чем пять лет назад. За это время исследователи отметили больший спрос россиян на импортные лекарства, возросший на 40%., - сообщил академик и научный руководитель Рамил Хабриев.